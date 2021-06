Letter

Klaus Schiemann, der bei der SG Letter 05 seit Jahren 17 Jahren Anfängern und Fortgeschrittenen Nordic-Walking näher bringt, freut sich endlich wieder starten zu können. Nach monatelanger Pause startet am Dienstag, 22. Juni, 17.30 Uhr, ein neuer Kurs am Leinestadion in Letter.

„Das Angebot ist für jeden geeignet. Alle Muskelpartien werden gleichermaßen beansprucht auch bei niedrigem Tempo“, sagt Schiemann. Der Verein bietet an, dass man zum Ausprobieren der Sportart die Stöcke auch erst einmal kostenlos ausleihen kann. Sie werden beim ersten Termin ausgegeben, zudem bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Einführung in das Nordic Walking. Vereinsmitglieder zahlen für eine Zehner-Karte 20 Euro, die Kurskosten für Nicht-Mitglieder betragen 30 Euro für zehn Übungsabende.

Anmeldungen nimmt die SG Letter 05 per E-Mail an turnen@sg-letter-05.de entgegen. Übungsleiter Klaus Schiemann steht für Rückfragen unter Telefon (05 11) 4 08 05 zur Verfügung.

Von Linda Tonn