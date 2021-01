Letter

In Letter gibt es zahlreiche Handarbeitstalente, die ihre Fähigkeit für den guten Zweck einsetzen: 359 Euro haben sie nun für die ambulante Hospizarbeit erwirtschaftet. Mitglieder des Vereins Nachbarschaft-aktiv-Letter wie Margitta Bäsecke, Karin Darm, Ingrid Delgehausen, Karin Fuchs, Eta Küther und Cornelia Schulz produzieren Socken, Mützen, Schals, Sparstrümpfe, Spülschwämme in Herzform, aber auch saisonale Artikel wie Adventskalender und Kissen.

Apotheke zeigt Selbstgemachtes

In der Apotheke von Melanie Fonk in Letter können die Handarbeiten gekauft werden, der Erlös ist für soziale Zwecke gedacht. Die Koordinatorin des Malteser Hospizdienstes, Antje Doß, hat bereits den ersten symbolischen Scheck entgegengenommen. „Ich freue mich sehr und sage danke, auch im Namen unserer 30 ehrenamtlich Tätigen“, sagte Doß. Die Spende ist schon am 19. Januar auf dem Konto eingegangen. „So bleiben wir in der Lage, unseren Dienst aufrechtzuerhalten“, so Doß.

Produktiv im Lockdown

Wie sich herausstellte, traf die gemeinschaftliche Handarbeitsaktion den Nerv vieler Menschen. „Viele haben einerseits Freizeit und zugleich Freude daran, etwas Sinnvolles zu tun“, so Gisela Brandtner vom Verein. Nach einem Bericht in HAZ und NP meldeten sich zahlreiche weitere Interessierte, wie Rosemarie Drescher, die an den ehrenamtlichen Strickaktionen engagiert mitwirkt.

Socken für den Kältebus

„Unsere Handarbeitseinsätze gehen weiter“, sagte Brandtner. Wer Strickwolle oder Geld für Wolle spenden möchte oder Lust hat mitzustricken ist eingeladen. Wer sich beteiligen möchte, kann die Organisatorin unter der Telefonnummer (0511) 405025 erreichen.

Die nächste Spende steht auch schon fest: Am 1. Februar erhält der Kältebus in Hannover mindestens 50 handgefertigte Wollsockenpaare aus der Produktion von Heidrun Koch, Ilse Pfeiffer und Gabriele Röllig.

