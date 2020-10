Velber

Die Friedhöfe in Seelze stehen auf dem Prüfstand. Nach einem ausführlichen Gutachten hat die Verwaltung nun in Kurzform steckbriefartig die wesentlichen Daten zusammengefasst, die Grundlage für politische Entscheidungen sein können. Für den Erhalt des Friedhofs in Velber macht sich jetzt Ortsbürgermeister Erhard Klein stark.

Friedhof Velber ist kostengünstig

„Der teuerste Friedhof ist der in Dedensen, gefolgt von Letter“, hat der Ortsbürgermeister selbst ausgerechnet. Grundlage für Kleins Aufstellung sind die von der Verwaltung aufgeführten Gesamtkosten, in die unter anderem Wasser, Abfallentsorgung, Einebnungen und Pflege einfließen. So fielen für die etwa 750 Quadratmeter große Grabfläche in Dedensen Kosten von 20,21 Euro pro Quadratmeter im Jahr an. Bezogen auf die Gesamtfläche des gut 2900 Quadratmeter großen Friedhofs sind das 5,20 Euro pro Quadratmeter. Letters Grabfläche (21.500 Quadratmeter) schlägt mit 13,51 Euro pro Quadratmeter zu Buche, erklärt Klein. Gerechnet auf die Gesamtfläche von rund 45.000 Quadratmetern sind das 6,47 Euro pro Quadratmeter.

„ Velber ist da noch sehr gut, die jährlichen Kosten sind gering.“ Der circa 10.430 Quadratmeter große Gottesacker kostet bezogen auf die Gesamtfläche 3,21 Euro je Quadratmeter. Für die knapp 6200 Quadratmeter große Grabfläche stehen 5,42 Euro pro Quadratmeter zu Buche. Günstiger sei für die Kommune nur der Friedhof Lohnde mit 2,65 Euro beziehungsweise 5,39 Euro, der über 16.440 Quadratmeter Gesamtfläche verfügt. Die Grabfläche ist knapp 8100 Quadratmeter groß.

Vorderer Teil ist ungeeignet

Der Steckbrief der Verwaltung für den Friedhof Velber vergibt aber in puncto Beisetzungen keine Bestnoten. Der Bodentyp Löss über Tonstein sei für Sargbeisetzungen zu 65 Prozent „bedingt geeignet“. Gleiches gilt für Urnenbestattungen. Das ist auch dem Ortsbürgermeister bekannt. „Der vordere Teil des Friedhofs ist nicht geeignet“, sagt Klein. Im neuen hinteren Teil seien dagegen Sargbestattungen problemlos möglich. Damit verfüge die Anlage allerdings über nicht mehr so viel Platz und bleibe für Bewohner Velbers vorbehalten. „Es gibt wegen der begrenzten Kapazität einen Stopp für auswärtige Bestattungen, zum Beispiel aus Davenstedt.“ Der Vorlage der Verwaltung ist zu entnehmen, dass seit März keine sogenannte Gastleichen mehr in Velber zugelassen sind.

Klein sieht Verwaltung in der Pflicht

„ Velber steht gut da“, sagt der Ortsbürgermeister. Allerdings gebe es noch keine Entscheidungen über die Zukunft des Friedhofs. Das vorgelegte Gutachten zeige zu jedem Friedhof Alternativen auf. Die Palette reicht dabei von einer Schließung über Einschränkungen bis hin zu einer Sanierung und dem Weiterbetrieb des bestehenden Angebots. Ein Ziel sei die Senkung der Betriebskosten, sagt Klein. Die Stadt habe einen Überhang an Grabflächen von brutto 12.383 Quadratmetern.

Geklärt werden müsse, wie sich eine Umgestaltung der Friedhöfe etwa mit einer Aufgabe von Teilflächen auf die Betriebskosten auswirken werde. Für eine Entscheidung fehlten noch konkrete Rechenbeispiele. Die Stadt habe noch keine entsprechende Vorlage für die politischen Gremien geliefert. „Die Verwaltung ist in der Pflicht zu sagen, wie sich die Betriebskosten jeweils auswirken“, sagt der Ortsbürgermeister, der auch Mitglied des Rates der Stadt ist. Ohne diese Grundlagen sei eine politische Entscheidung nur schwer herbeizuführen.

