Velber

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Stadtweg in Velber hat es am Sonntagabend um 20.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz gegeben. Die Bewohnerin der Wohnung hatte die Feuerwehr gerufen, weil ein Rauchmelder Alarm gegeben hatte. Außerdem hatte eine Nachbarin sie auf eine leichte Rauchentwicklung in ihrer Wohnung aufmerksam gemacht. Als vermutlichen Grund dafür gab die Frau beim Absetzen des Notrufs an, dass sich ihr abgeschaltetes Ceranfeld nicht abkühlen würde.

Feuerwehr setzt Wärmebildkamera ein

Nachdem die Feuerwehrleute am Einsatzort eingetroffen waren, erkundete ein Trupp unter Atemschutz die Wohnung mit einer Wärmebildkamera. Dabei entdeckten sie ein angeschmortes Kabel eines Heizlüfters im Wohnzimmer, das vermutlich die Ursache für die Rauchentwicklung gewesen ist. Die Einsatzkräfte entfernten das defekte Gerät aus der Wohnung und durchlüfteten die Räume. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Von Sandra Remmer