Wer sich für die pädagogische Arbeit mit Grundschülern interessiert und familienfreundliche Arbeitszeiten benötigt, findet in Seelze ein passendes Angebot bei der VHS Calenberger Land. Sie bildet pädagogische Mitarbeiterinnen aus.

Nach 125 Kursstunden in der VHS stellen sich diese Frauen der Abschlussprüfung zur pädagogischen Mitarbeiterin an Grundschulen in Letter. Sie werden von Hannelore Werner (stehend links) und Vera Kirchhoff-Bödecker (stehend rechts) geprüft. Quelle: Ernst Behmann