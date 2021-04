Seelze

Die Volkshochschule Calenberger Land bietet von Montag, 26. Juli, bis Freitag, 30. Juli, einen Bildungsurlaub in Kooperation mit dem Energie- und Umweltzentrum Springe an. Thematisiert werden Würz-, Heil- und Wildkräuter, die innerhalb des Ökosystems eine wichtige Rolle spielen. Durch ihren hohen Anteil an ätherischen Ölen locken sie eine Vielzahl von Insekten an, die wiederum für die Artenvielfalt von Vögeln eine essenzielle Rolle spielen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie die Arten aussehen und wo sie sie finden. Zudem werden Zubereitungsmethoden vermittelt.

Lesen Sie auch: Essbare Wildpflanzen im Hinterhof

Die Veranstaltung wird in den Seminarräumen des Energie- und Umweltzentrums am Deister (EUZ) in Springe-Eldagsen angeboten. Die Teilnehmer treffen sich von montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 16.30 Uhr und freitags von 9 bis 14.30 Uhr. Der größte Anteil des Unterrichts soll möglichst im Freien angeboten werden.

Anmeldung per Telefon oder E-Mail

Die Teilnahmegebühr für die Bildungswoche beträgt 320 Euro. Gemäß des Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetzes ist die Bildungswoche als Bildungsurlaub anerkannt. Auch Nicht-Berufstätige können teilnehmen.

Info: Weitere Informationen sind unter Telefon (05105) 521632 oder unter www.vhs-cl.de erhältlich. Anmeldungen nimmt die Seelzer Geschäftsstelle unter Telefon (0511) 26043664 oder per E-Mail an seelze@vhs-cl.de entgegen.

Von Heike Baake