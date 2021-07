Seelze

Rund 70 Mitglieder hat der Uta-Carina-Fanclub, den Karin Thellmann seit fünf Jahren leitet. Trotz Corona-Pandemie mit ausgefallenen Konzerten und abgesagten Veranstaltungen hat die Vorsitzende den Kontakt zu der Schlagersängerin gehalten, die in der Obentrautstadt viele Anhänger hat. Und das, so berichtet sie, sei wesentlich umfangreicher gewesen als in der Zeit vor der Pandemie.

Abgesagte Konzerte sorgen bei Fans für Enttäuschung

Bereits im März 2020, so Thellmann, fiel für Uta Carina die erste Veranstaltung aus. In Grömitz sollte in Erinnerung an 50 Folgen „Hafenbar auf Reisen“ eine Sendung für den Digitalen Fernsehsender Deutsches Musikfernsehen gedreht werden. Weitere Absagen folgten und sorgten bei den zahlreichen Fans für große Enttäuschungen. „Uta Carina und Andreas Gieseke blieben jedoch aktiv und haben zu dieser Zeit Videokonzerte gedreht“, berichtet die Fanclub-Vorsitzende. Diese wurden den Fans über das Internet als Download angeboten. „Ich habe ein Video von meiner Tochter zum Muttertag bekommen, das war eine große Überraschung“, sagt Thellmann. Viele Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse seien dadurch geweckt worden.

Erschien eine neue CD, dann war die Fanclubvorsitzende informiert und erhielt vor allen anderen ein erstes Exemplar. „So war es im April letzten Jahres, da wurde die ,Freie Fahrt voraus’ produziert“, erklärt Thellmenn. Es handele sich dabei um eine Zusammenfassung von 15 Jahren Hamburger Fischmarkt auf Reisen. Auch dafür habe sie im Fanclub geworben.

Neue CD wird als Duo produziert

Zwischen den Corona-Wellen gab es für Thellmann und all die anderen Fans auch einen Lichtblick. Im Herbst konnten sie gemeinsam zu einer Veranstaltung an die Ostsee reisen. „Das Hotel war in absoluter Fanclub-Hand“, freut sich die Vorsitzende. Kurz danach folgte allerdings schon der nächste Lockdown mit weiteren Stornierungen. Diese Zeit nutzten Uta Carina und Gieseke zur Produktion ihrer aktuellen CD als Duo Zweierlive. Diese CD wurde, so Thellmann, bisher hauptsächlich über den Fanclub verkauft.

Uta Carina und Andreas Giseke haben als Duo ZweierLive die CD „Jetzt erst Recht“ herausgebracht. Quelle: privat

Zwei Konzerte im August geplant

Auch die im Frühjahr geplante und ausgebuchte Fanclub-Reise per Flusskreuzfahrtschiff von Düsseldorf bis nach Belgien fiel ins Wasser und sorgte ebenfalls für große Enttäuschung. „Die Fans konnten sich in dieser Zeit nur über die digitalen Medien austauschen und gemeinsame Erinnerungen teilen, mehr war nicht möglich“, erklärt Thellmann.

Als Nächstes stehen nun zwei Konzerte in Seelze an. Am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. August, laden Uta Carina und Andreas Gieseke jeweils für 19.30 Uhr zum kleinen Sommerfest in den Saal des Restaurant Flügels ein.

Auch dann ist Thellmann aktiv und wird am Eingang die Kontrolle, ob die Besucher geimpft, getestet oder genesen sind, übernehmen. Für beide Tage sind nur noch Restkarten erhältlich. Wer Interesse hat, kann sich an die Vorverkaufsstellen Rilling & Partner und Petri & Waller in Seelze oder direkt an Karin Thellmann unter Telefon (0511) 94010435 oder per E-Mail an K-Thellmann@web.de wenden. Ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, so Thellmann, sei letztendlich jedoch von der dann gültigen Corona-Verordnung abhängig.

Von Heike Baake