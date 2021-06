Seelze

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag gegen 12.35 Uhr ein Škoda Karoq in Höhe des E-Centers in den Gegenverkehr geraten und seitlich gegen einen Sattelzug geprallt.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war der 70-jährige Škoda-Fahrer auf der Hannoverschen Straße in Richtung Westen unterwegs. Bei dem Unfall touchierte sein Wagen zunächst die Reifen der MAN-Zugmaschine und prallte dann gegen den Tank, der dabei aufgerissen wurde. Aus dem fast vollen, 500 Liter fassenden Behälter des Lastwagens flossen mehrere Hundert Liter Diesel in einem armdicken Strahl auf die Straße. Den Rest konnte die Feuerwehr abpumpen.

Der Škoda-Fahrer wurde zunächst von einem Notarzt betreut und dann in ein Krankenhaus gebracht, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Der Škoda wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Quelle: Feuerwehr

Ortsfeuerwehr streut ausgelaufenen Diesel ab

Die Ortsfeuerwehr Seelze war mit 18 Leuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz und streute ausgelaufenen Diesel ab. Wegen der großen Menge wurde 75 Kilogramm Bindemittel benötigt. Gegen 15.15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Hannoversche Straße wurde dann von einer Spezialfirma gereinigt. Der schwer beschädigte Škoda wurde abgeschleppt. Auch der Sattelzug war wegen Schäden an den Achsen und dem undichten Tank nicht mehr fahrbereit. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzte die Feuerwehr auf mindestens 50.000 Euro. Die Straße war wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten bis in den späten Nachmittag gesperrt.

Wegen der gesperrten Straße staut sich der Verkehr, hier in Richtung Letter. Quelle: Thomas Tschörner

Bei dem Unfall müssen die Feuerwehrleute große Mengen Diesel abstreuen und binden. Quelle: Feuerwehr

Einsätze sorgen für Missverständnis

Für die Ortsfeuerwehr Seelze war es bereits der dritte Einsatz innerhalb von einer halben Stunde. Zunächst waren die Helfer gegen 12.10 Uhr an die Mozartstraße gerufen worden. Dort hatte sich eine ältere Frau aus der Wohnung ausgesperrt, in der aber noch Essen auf dem Herd kochen sollte, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Mithilfe einer Steckleiter gelangten Feuerwehrleute auf den Balkon und öffneten die Tür. Eine Gefahr habe nicht bestanden, weil der Herd nicht angeschaltet war.

Zeitgleich zu dem Unfall wurde die Ortsfeuerwehr zu einem möglichen Wohnungsbrand an die Blumestraße in Letter alarmiert. Dies sorgte für ein Missverständnis an der Unfallstelle. „Der Lastwagenfahrer war irritiert, dass er fünf Meter vorfahren sollte, damit wir den Unfallort passieren konnten“, berichtete Bittner. Weil bei dem Wohnungsbrand Menschenleben hätten in Gefahr sein können, habe dieser Einsatz Vorrang gehabt. Als sich herausstellte, dass an dem Haus nur eine Dachrinne brannte, fuhr die Ortsfeuerwehr Seelze zum Unfall an der Hannoverschen Straße zurück. Lediglich die Drehleiter wurde bei der Ortsfeuerwehr Letter, die sich um den Brand kümmerte, belassen.

Von Thomas Tschörner