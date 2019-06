Seelze

Ein bislang unbekannter Täter hat die Lautsprecherbox an der sogenannten klingenden Laterne vor dem Alten Krug zerstört. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 7. Juni, 15 Uhr, und Dienstag, 11. Juni, 6.45 Uhr. Der Täter durchtrennte das Kabel des Lautsprechers. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden. Die Stadt teilte mit, dass die Laterne mittlerweile repariert ist und wieder funktioniert.

Die Laterne mit der Lautsprecherbox ist Teil des Projekts Klingende Laternen der Hörregion Hannover. Noch bis zum Obentrautmarkt erklingen an acht Standorten in Letter und Seelze Stücke von 28 lokalen Solisten und Musikgruppen. An der Laterne vor dem Alten Krug sind unter anderem Musikstücke des Modern Sounds Orchestra und des Bläserchors St. Maria Rosenkranz Letter zu hören.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn