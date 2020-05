Kirchwehren

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonnabend den Reifen eines Citroen Saxo zerstochen. Die genaue Tatzeit ist unbekannt. Der Wagen war an der Straße Osterende geparkt. Die Polizei in Seelze hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (05137) 8270 melden können.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Sandra Remmer