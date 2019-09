Seelze

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand hat ein bislang Unbekannter die Motorhaube eines Passats zerkratzt, der an der Hannoverschen Straße in Höhe der Hausnummer 77 abgestellt war. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 17 und 18.10 Uhr. Die Ermittler geben den Schaden mit etwa 1000 Euro an und bitten Zeugen, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

rem

Von Sandra Remmer