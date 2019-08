Seelze

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der in der Nacht zu Freitag die Beifahrertür eines VW-Touran zerkratzt hat. Das Fahrzeug war vorschriftsmäßig an der Königsberger Straße geparkt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich unter Telefon (05137) 8270 bei der Polizei in Seelze melden.

Von Sandra Remmer