Almhorst

Eine böse Überraschung hat ein Radfahrer am Sonntagnachmittag in Almhorst erlebt, der im Bereich des Waldrands am Lohnder Holz von 16.15 bis 17.30 Uhr einen kurzen Spaziergang unternommen hat. Sein Herrenfahrrad der Marke Gudereit ließ der Mann angeschlossen zurück. Als der 56-jährige Seelzer zu seinem Startpunkt zurück kehrte, bemerkte er dass sein Mountainbike gestohlen worden war, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Beamten geben den Wert des Fahrrads mit 250 Euro an und hoffen auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden können.

Von Sandra Remmer