Lohnde

Die Polizei Seelze sucht Zeugen für einen Vorfall am Freitag gegen 21.30 Uhr in Lohnde. Dort soll jemand versucht haben, ein Auto in Brand zu setzen. Nach Angaben der Polizei hat der bislang unbekannte Täter gegen 21.30 Uhr ein Stück Grillanzünder auf einen Autoreifen gelegt und angesteckt. Der Wagen war an der Lohnder Straße abgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto in Brand gesetzt werden sollte.

Anzünder rechtzeitig entdeckt

Offenbar hat der Eigentümer den Grillanzünder so schnell bemerkt, dass er ihn noch rechtzeitig entfernen konnte, bevor der Reifen Feuer fing. Die Polizei Seelze bittet Zeugen, sich unter (05137) 827115 zu melden.

Von Markus Holz