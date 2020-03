Letter

Am vergangenen Donnerstag hat ein Unbekannter im Koppelweg einen weißen Transporter gestohlen und ist mit ihm bis nach Ahlem gefahren. Dort stellte er das Fahrzeug ab und nahm den Schlüssel mit. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 13.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 2.

Der weiße Transporter – das Fahrzeug eines Zustellers – stand in Richtung der Lange-Feld-Straße. Der bislang unbekannte Täter fuhr mit dem Wagen davon und stoppte auf dem Parkplatz der Netto-Filiale an der Wunstorfer Straße in Ahlem.

Polizeiangaben zufolge verließ er das Fahrzeug und nahm den Schlüssel mit. Der betroffene Zusteller teilte mit, dass zwei Frauen den Täter im Bereich des Koppelwegs gesehen hatten.

Die Polizei Seelze sucht diese Zeuginnen und weitere Personen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie ist unter Telefon (05137) 827115 zu erreichen.

Von Linda Tonn