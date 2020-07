Lohnde

Landwirt Wilhelm Mensching ist enttäuscht und traurig. Ein Unbekannter ist vermutlich mit einem Trecker in seinen sorgsam angelegten Blühstreifen an einem Feld an der Bundesstraße 441 gefahren. In liebevoller Kleinarbeit hatte Mensching seit April den Schriftzug „TVL 100 Jahre“ gepflanzt.

Der Lohnder hatte dem Verein, dem er selbst seit mittlerweile 50 Jahren angehört, eine Freude machen wollen. Als sich Vereinsmitglieder kurz vor ihrer Sportwoche – eine größere Feier ist wegen der Corona-Pandemie ins nächste Jahr verschoben worden – am Feldrand zu einem Fototermin versammelt hatten, blühte gelber Senf.

Der Schriftzug „TVL 100 Jahre“ und die Vereinsmitglieder wurden mit einer Drohne aufgenommen. Da blühte noch gelber Senf, der jetzt von lilafarbener Phacelia abgelöst wird. Quelle: privat

Verein freut sich über Blumengruß

Ursprünglich habe Mensching den Geburtstagsgruß auf der Wiese zwischen dem Friedhof und der Eisenbahn mit verschiedenen Blumen säen wollten, berichtete Ruth Wojatzke, Vorsitzende des TV Lohnde. So hätten sich viele Lohnder den Schriftzug ansehen können. Weil dem Landwirt dieses Grundstück plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand, sei er in die Feldmark hinter der B 441 ausgewichen. Für ein Foto mit Mitgliedern des Vereins hatte Mensching außerdem aus Resten weißer und grüner Kunststoffsäcke Buchstaben ausgeschnitten und daraus den Satz „Zum Geburtstag alles Gute“ gebildet. Die Idee kam an. Er habe nicht damit gerechnet, dass so viele Vereinsmitglieder für die Aufnahme kommen würden. „Das hat mich sehr gefreut.“

Jetzt wächst lila Phacelia

Da der Senf relativ schnell verblüht ist und damit die Arbeit nur kurz zu sehen gewesen wäre, hatte sich Mensching etwas einfallen lassen und auch lilafarbene Phacelia gepflanzt. Doch jetzt ist der Schriftzug ruiniert. Offenbar beim Rangieren ist ein Trecker in die Pflanzen gefahren und hat nur noch den nackten Boden übrig gelassen. Einen Fahrfehler schließt Mensching aus. „Das wäre nicht nötig gewesen, selbst mit einem Lastwagen ist anderen das nicht passiert.“ Ein gegenüberliegender Acker wäre auch vom vorhandenen Feldweg ohne Zuhilfenahme des Grünstreifens selbst mit großen Fahrzeugen leicht erreichbar, etwa um an den dort lagernden Misthaufen zu kommen. Der Landwirt ist überzeugt, dass seine Pflanzen vorsätzlich überfahren wurden.

Mensching ist auch deshalb tief getroffen, weil er viel Arbeit in den Schriftzug investiert hat und beispielsweise regelmäßig andere Kräuter entfernen musste. „Das war gar nicht so einfach auf dem trockenen Boden.“

Die lilafarbenen Blüten sind bei Insekten beliebt. Quelle: Thomas Tschörner

Blühstreifen hilft auch Insekten

Die Fläche am Feldrand habe eine Doppelfunktion, sagt der Landwirt. Natürlich sei es ihm um den TV Lohnde gegangen. Der Streifen sei aber insgesamt wesentlich länger und ein beliebtes Ziel von Hummeln und anderen Insekten. Selbst bei trübem Wetter steuern die Tiere die Blüten an, wenn auch nicht in allzu großer Zahl. „Wenn die Sonne scheint, ist hier der Bär los“, sagt Mensching. Auch deshalb ärgere er sich über die sinnlose Zerstörung.

Von Thomas Tschörner