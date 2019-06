Lohnde

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag mitten am Tag in ein Einfamilienhaus in Lohnde eingebrochen. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat gegen 13.15 Uhr in der Straße Am Denkmal. Der Täter verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zu Haus.

Laut Polizei war er bereits auf der Suche nach Diebesgut als er offensichtlich gestört wurde. Gestohlen wurde ersten Angaben zufolge nichts. Ein Nachbar konnte den flüchteten Täter noch sehen, als er durch den Garten in Richtung angrenzenden Kanal rannte. Vermutlich führte er ein Fahrrad mit sich.

Der Mann ist Angaben zufolge etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat eine dunkle Hautfarbe und kurze dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er ein hellblaues Hemd und eine beige Hose. Sein Alter wird auf etwa 30 geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden. ton

Von Linda Tonn