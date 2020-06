Kirchwehren

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Straße Im Osterfeld in Kirchwehren womöglich beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen Gartenzaun beschädigt. Wie die Polizei Seelze mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05137) 827 115 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Linda Tonn