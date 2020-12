Letter

In der Zeit zwischen Dienstag, 0 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer eine Straßenlaterne in der Klöckenerstraße gestreift und beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, entstand an der Laterne ein Sachschaden. Die Höhe muss noch ermittelt werden. Sie sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Linda Tonn