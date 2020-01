Seelze

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Vorbeifahren einen schwarzen Ford Mondeo beschädigt. Der Unfall passierte am Montag zwischen 8 und 12 Uhr an der Herderstraße in Höhe der Hausnummer 3. Die Polizei schätzt den großflächigen Lackschaden an linkem Kotflügel, Tür und Spiegel auf rund 2500 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Sandra Remmer