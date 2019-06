Seelze

Ein bislang unbekannter Täter hat auf dem Parkplatz des Bahnhofs einen dort abgestellten Seat mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat am Donnerstag, 13. Juni, in der Zeit von 8 bis 16.15 Uhr. Das Auto wurde an Fahrer- und Beifahrerseite beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Sie bittet Zeugen sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden. ton

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn