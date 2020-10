Lathwehren

Sie Polizei Seelze sucht nach Hinweisen, nachdem Unbekannte den Lack auf der Fahrerseite eines schwarzen Passat komplett zerkratzt haben. Angaben zufolge ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 18.55 Uhr, und Sonnabend, 7.10 Uhr. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in der Straße Auf dem Rade in Lathwehren abgestellt. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Alle aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Seelze finden Sie hier.

Von Linda Tonn