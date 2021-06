Lohnde

Die Polizei Seelze sucht nach Zeugen, nachdem an der Straße Im Brünfeld in Lohnde der Wagen einer 21-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden ist. Angaben der Beamten zufolge ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 18.45 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr. Der VW Polo war in Höhe der Hausnummer 11 geparkt. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05137) 8270.

Von Linda Tonn