Letter

Den Lack der Beifahrerseiten von drei Autos haben Unbekannte in der Silvesternacht zerkratzt, berichtet die Polizei. Die Wagen standen in einer Sackgasse der Lakefeldstraße in Letter. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf rund 1500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner