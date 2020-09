Letter

Unbekannte Täter haben an der Wilhelm-Henze-Straße in Letter ein Schweißgerät und weiteres Werkzeug aus einem geparkten VW-Bus gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie die geschlossene Fahrertür auf und gelangten so ins Innere des Wagens. Sie flüchteten auf unbekannte Weise. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05137) 8270.

Von Linda Tonn