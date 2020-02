Letter

Einen Anhänger zum Transport von Fahrzeugen im Wert von rund 4500 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einem Parkplatz am Nico-Flatau-Platz in Letter entwendet, berichtet die Polizei. Außerdem stahlen Diebe von einem ebenfalls auf dem Parkplatz stehenden Mercedes Benz Vito beide Kennzeichen H –SV 2037. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, können die Ermittler noch nicht sagen. Die Polizei Seelze hofft auf Zeugen und nimmt unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner