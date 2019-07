Das Stück „Ode ohne Worte an meine Heimatstadt Seelze“ ist derzeit bei der Aktion Klingende Laterne an der Grand-Couronne-Allee zu hören. Komponiert hat das Stück Dennis Hartmann, der am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter sein Abitur gemacht hat und mittlerweile in Berlin lebt und arbeitet.