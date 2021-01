Seelze

Einbrecher sind bereits in der Nacht zum Mittwoch in einen Geräteschuppen eines Biergartens an der Bremer Straße eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten der oder die Täter die Tür des Schuppens auf. Die Hoffnung auf Beute war jedoch vergeblich. Die Einbrecher mussten feststellen, dass es dort nichts zu holen gab. Die Ermittler hoffen trotzdem auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner