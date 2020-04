Dedensen

Unbekannte haben am Sonnabend zwischen 0 und 19.30 Uhr gewaltsam einen Zigarettenautomaten an der Straße Breite Rehre in Dedensen aufgebrochen, berichtet die Polizei. Aus dem Automaten wurde eine bislang nicht bekannte Menge an Zigaretten entwendet. Unklar ist derzeit auch, welches Tatwerkzeug die Diebe verwendet haben. Der Diebstahl wurde am Sonntag bekannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Bereits zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen war an der Straße Adlerhorst in Gümmer ein Zigarettenautomat mit einem Trennschleifer gewaltsam geöffnet worden, aus dem ebenfalls die Zigaretten entwendet wurden. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner