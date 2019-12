Letter

Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend Zugang zu einem Kiosk an der Lange-Feld-Straße, Ecke Kirchstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie gewaltsam in das Schreibwarengeschäft ein. Sie nahmen vor allem Tabakwaren mit. Über die Höhe des Diebesgutes ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am 24. November war in das Kiosk eingebrochen worden. Die Diebe nahmen Geld und Tabak mit.

Die Polizei Seelze bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05137) 827115.

Von Linda Tonn