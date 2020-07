Seelze/Harenberg

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 7 und 21.10 Uhr am Ilmenauweg in Harenberg mit einem Gegenstand den Lack eines VW zerkratzt, teilt die Polizei mit. Der Wagen gehört einer 29-jährigen Frau aus Garbsen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 800 Euro. Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 13 und 16 Uhr, hat ein Randalierer an der Wunstorfer Straße in Seelze die Seitenscheibe eines VW einer 59-jährigen Seelzerin zerstört. Der angerichtete Schaden wird mit circa 300 Euro kalkuliert. Die Polizei hofft auf Zeugen und nimmt unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner