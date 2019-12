Seelze

Zwei Autos sind zwischen Montag, 15 Uhr, und Mittwoch, 20 Uhr, im Bereich des Horst-Niebuhr-Ringes in Seelze-Süd mit Kleber beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde unter anderem Klebstoff an Türen, Kotflügel und Reifen eines Audi und eines Mercedes Benz festgestellt. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden auf circa 600 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner