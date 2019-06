Seelze/Letter

Bislang unbekannte Täter haben am Montag zwei Frauen in Seelze und Letter die Geldbörsen gestohlen. Die Taten ereigneten sich laut Polizei unabhängig voneinander. In einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße in Seelze reichte den Tätern gegen 13 Uhr ein kurzer Moment, als die Frau ihre Geldbörse unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen gelassen hat.

Ebenfalls gegen 13 Uhr war eine Letteranerin an der Lange-Feld-Straße in Letter zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Sie bemerkte zwei Männer, die ihr folgten. Beim Hauseingang angekommen verwickelte einer der beiden die Frau in ein Gespräch, während der andere ihre Geldbörse aus dem Rucksack auf dem Rücken entwendete. Nach Angaben der Letteranerin sollen die beiden Männer ein südländisches Aussehen haben, etwa 30 bis 35 Jahre alt sein, kurze schwarze Haare haben und leicht korpulent sein. Zum Tatzeitpunkt trugen sie Jeans und T-Shirt.

Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Zeugen, die sich unter (0 51 37) 82 70 melden. rem

Von Sandra Remmer