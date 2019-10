Seelze

Wohnungseigentümer der Schillerstraße 2 sind beunruhigt über den geplanten Umzug des Seelzer Brotkorbes in das Erdgeschoss ihres Gebäudes. Derzeit ist die Einrichtung, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt, in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung des Schulzentrums an der Humboldtstraße untergebracht...