Letter

Gute Nachrichten für die Turnabteilung der Sportgemeinschaft Letter 05: Pünktlich zum sportlichen Neustart nach dem Corona-Lockdown haben die Turnerinnen und Turner neue Geräte im Wert von insgesamt 11.000 Euro erhalten. Mit der verbesserten Ausrüstung möchte der Verein zukünftig Turnen auf Spitzenniveau ermöglichen.

Neue Geräte sind letztes Puzzleteil

Das Herzstück der neuen Ausrüstungen bildet eine neue Bodenturnfläche im Wert von 8000 Euro. Dazu kommen zwei Sprungbretter und ein Schwebebalken im Wert von 3000 Euro. Finanziell unterstützt wurde der Verein bei der Anschaffung von der niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. Diese steuert unter dem Motto „Sport vor Ort“ den Maximalbeitrag von 3000 Euro bei.

Abteilungsleiterin Tanja Böhler sieht in dem Geräte-Upgrade das Schaffen des dritten und letzten Bausteins in Richtung Turn-Leistungssport. Neben talentierten Turnerinnen und Turnern habe sich zuletzt auch ein Pool von circa 20 Lizenztrainern gebildet. „Das hat sich erst in den letzten zwei Jahren ergeben, dass wir Turner auf höherer Leistungsstufe ausbilden können“, ergänzt Böhler.

Größeres Vertrauen in neue Geräte

Merle Höpgen ist Übungsleiterin und stellvertretende Jugendwartin der Turnabteilung. Die Erleichterung unter den Turnerinnen sei groß: „Wir können jetzt an den Geräten üben, ohne dass sie wackeln. Das Vertrauen in die Geräte ist wesentlich größer.“ Die 31-Jährige möchte mit den noch jungen Athletinnen und Athleten in Zukunft den ein oder anderen Erfolg einfahren. Zuerst sei es aber wichtig, den Leistungsstand von vor der Corona-Pandemie zu erreichen. Fürs erste soll der Fokus auf regionale Wettkämpfe gerichtet werden.

Sportgemeinschaft erwacht aus dem Lockdown

Auch abseits der Turnsparte möchte die SG Letter 05 wieder voll durchstarten. Seit vergangenem Mittwoch sei das Training in fast allen Abteilungen unter Beachtung der Hygienevorschriften wieder angelaufen, sagt Schriftwart Dirk Platta. Einzig die Faustballer und Tänzer müssen sich noch auf den Wiederbeginn gedulden.

„Trotzdem lassen sich noch einige Mitglieder von der Testpflicht abschrecken“, berichtet Platta. Wer am Training teilnehmen möchte, muss seinen Schnelltest bei einer offiziellen Teststelle machen. Auf Selbsttests möchte der Verein zunächst aus organisatorischen Gründen verzichten.

Von Curdt Blumenthal