Turm von St. Martin muss für 400.000 Euro saniert werden

Der Turm der Kirche St. Martin muss saniert werden. Die Brüstung ist marode. Feuchtigkeit hat zudem für Schäden in Verfugungen und Putz gesorgt. Die Kosten für eine Sanierung werden auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Kupferdach ist intakt

Der obere, 1876 gebaute Teil des Turms (oberhalb der Uhr) von St. Martin ist sanierungsbedürftig. Quelle: Thomas Tschörner

Betroffen ist der jüngste Teil des Turms, sagt Pastor Ortwin Brand. Dem großen Brand in Seelze im Jahr 1755 war auch die Kirche zum Opfer gefallen, die 1767 wiederaufgebaut wurde. Damals fehlte aber das Geld für einen vollständigen Turm, der erst 1876 nach Plänen von Conrad Wilhelm Hase seine Spitze mit Balkon nebst den markanten Ecktürmchen erhielt (siehe Kasten). „Es gibt Schäden an Gesims, Balkon, Verfugungen und am Putz“, sagt Brand. Das Kupferdach, das der Turm in den Sechzigerjahren erhalten hatte, scheine dagegen intakt zu sein. Die Schäden seien bei einer der regelmäßigen Begehungen des Amtes für Bau- und Kunstpflege, eine Art Bauamt der Landeskirche mit Denkmalschutzaufgaben, festgestellt worden.

Der Aufgang zum Balkon führt an den Glocken vorbei. Quelle: Thomas Tschörner

Brüstung ist nicht mehr standsicher

Als ein Sicherheitsrisiko gilt die Brüstung, die möglicherweise nicht mehr standsicher ist. „Uns wurde ans Herz gelegt, nicht mehr mit mehreren Leuten auf den Turm zu steigen“, sagt der Geistliche. Damit sei das Bauwerk praktisch gesperrt. Als erste Sicherungsmaßnahme seien einige Stellen provisorisch verputzt worden. Damit sollten weitere Schäden verhindert werden. Denn es seien nicht nur Brocken des Putzes herabgefallen, sondern auch wegen der Feuchtigkeit herausgesprengte kleinere Steine. „Das ist nicht dramatisch, dass der Turm mit einem Netz verhangen oder besonders gesichert werden müsste“, betont Brand. Allerdings gebe es Handlungsbedarf, um noch größere Schäden zu verhindern.

Beginn der Sanierung ist noch unklar

Wann die Sanierung des Turms in Angriff genommen wird, konnte Brand noch nicht sagen. Zwar stehe St. Martin auf der Prioritätenliste der kirchlichen Denkmalschutzbehörde. Von der Dringlichkeit anderer Bauvorhaben her sei Seelzes Kirche aber noch nicht an der Reihe, zumal pro Jahr lediglich ein Vorhaben finanziert werde. „Es gibt Kirchen, in die es reinregnet.“ Dennoch hoffe er auf außerordentlich bereitgestellte Mittel. Denn es ginge um die Sicherung der Substanz des Turms.

Aufstieg soll verbessert werden

Außer der notwendigen Arbeiten am Turm habe er auch eine bessere Begehbarkeit des Bauwerks eingefordert, sagt der Geistliche. „Wir müssen einen sicheren Aufstieg bis ins oberste Geschoss des Turms sicherstellen.“ Dies gelte etwa für die Wartung der Stundenglocke, die derzeit nur unter großen Schwierigkeiten erreichbar sei. Nicht ganz einfach ist auch der Aufstieg zum Balkon, der derzeit nur über steile Holztreppen erreichbar ist. „Wenn man fit ist, kann man da gut hochgehen.“ An einer Stelle ist ein etwas höherer Absatz zu überwinden, an einer anderen muss über Metallteile geklettert werden. Zudem führt der Weg durch den Glockenstuhl. „Unter den Glocken entlangzugehen, geht gar nicht“, betont Brand. So könne etwa während des Geläuts niemand auf den Turm oder vom Turm hinab steigen. In Notfällen ginge damit wertvolle Zeit verloren, wenn keiner anwesend sei, der den Abschaltmechanismus der Glocken kenne. Er hoffe deshalb, dass für Besucher ein gesicherter Aufstieg ermöglicht werden könne. Dafür werde ein unterer fünfstelliger Betrag veranschlagt.

Kirche hat immer wieder Bohlen ausgetauscht

„Der Turm ist das Wahrzeichen von Seelze“, sagt Brand. Die Kirchengemeinde habe bereits in den vergangenen Jahren eine Menge gemacht, um das Bauwerk zu erhalten. So seien immer wieder Bohlen und Stufen ausgetauscht worden. Die Tragfähigkeit der Wege sei ebenfalls ständig überprüft worden.

Erste Kirche wurde um das Jahr 1200 errichtet Im April vergangenen Jahres hatte die Kirchengemeinde St. Martin ihr Kirchenjubiläum zum 250-jährigen Bestehen mit vielen Aktionen gefeiert. Die Kirche in ihrer derzeitigen Form war 1769 am Sonntag nach Ostern, damals der 2. April, eingeweiht worden. Damit endeten 14 Jahre ohne Kirche in Seelze. Stadtarchivar Norbert Saul vermutet, dass die abgebrannte alte Kirche wohl noch mit dem ersten massiven Sakralbau an dieser Stelle identisch gewesen sein dürfte, der etwa um 1200 errichtet worden war. Denn die Vorgängerkirche war 1755 bei einem Großfeuer in Seelze wie viele andere Häuser abgebrannt. Nach diversen Streitigkeiten, vor allem um finanzielle Fragen, war dann 1767 mit dem Neubau begonnen worden. Geldmangel führte auch dazu, dass die Kirche zunächst nur einen bescheidenen Turm erhielt, dessen flache Haube nur wenig über das Dach des Kirchenschiffes hinausragte, schreibt Saul in seiner Broschüre „Kleiner Wegweiser rund um die Seelzer Martinskirche“. Bereits 1790 gab es einen Vorschlag nebst Entwurf, dem Turm doch noch eine Spitze aufzusetzen. Eine Einigung scheiterte erneut am Geld. Erst 1876 erhielt der Turm die prächtige Spitze nach den Plänen des hannoverschen Kirchenbaurates Conrad Wilhelm Hase. Diesmal wurde die Finanzlage anders bewertet: Den für damalige Verhältnisse stolzen Betrag von 16 000 Mark investierte die Gemeinde gern. Denn die Kirchenvorsteher sorgten sich, dass das gesamte Kirchenvermögen von 75 000 Mark von den Preußen eingezogen werden könnte, die das Königreich Hannover 1866 annektiert hatten. tom

