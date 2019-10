So unterhaltsam ist das Trio Caro Kiste Kontrabass

Harenberg

In entspannter Atmosphäre haben Besucher in der St.-Barbara-Kirche am Sonnabendabend Lieder der Musikgruppe Caro Kiste Kontrabass genossen. Die drei Musiker waren Gäste der Veranstaltungsreihe 12xK und eigens aus Kassel nach Harenberg gekommen. „In Kassel wird es im Herbst unerträglich grau, darum muss man alle Farben nehmen und sich das Leben selbst bunt machen“, sagte Caro Wendel. Sie ist die Sängerin, Gitarristin und Textschreiberin der Gruppe und leitete so ihr Stück über den Herbst ein.

Jedes Stück hat seine Geschichte

Wendel führte wortgewandt durch den Abend und erklärte zu jedem Stück die Hintergrundgeschichte. Axel Garbelmann am Cajon (Kistentrommel), an der Mandoline und am Banjo sowie Sven Krug am Kontrabass waren Wendels musikalische Begleiter. Die Band erhielt 2012 den Förderpreis der Liederbestenliste und brachte 2017 das Album „Fahrlässige Poesie“ heraus, erfolgreich über ein Crowdfunding finanziert.

Die drei Musiker spielten in Harenberg Lieder aus dem aktuellen Album und ältere Stücke. Sie sorgten beim Publikum durch ihre lockere Art und die mitreißende Musik für gute Unterhaltung. Die Band bewegte sich im Laufe des Abends durch verschiedene Musikrichtungen, spielte unter anderem Balladen über „Glasmurmelmomente“, in denen sie Verstorbener gedachte, und funkigere Stücke über Trennungen und Neubeginne. Die Texte sind vielseitig. Im „Lied der Konsequenzen“ hat Wendel selbstironisch ihre eigene Biografie durchgespielt: Hätte sie auf ihre Familie gehört und wäre nicht Musikerin geworden, hätte sie sicherlich die Sorgen nicht, die sie heute hat. „Als ich mich entschieden habe, Musik zu meinem Beruf zu machen, regnete es kürbisgroße Ratschläge auf mich ein“, sagte Wendel. Am Ende sei es dennoch die richtige Entscheidung gewesen.

„Brecht die Frischesiegel“

Caro Kiste Kontrabass nahm das Publikum in Harenberg wortreich mit auf eine Reise durch verschiedene Situationen des Alltags, machte aber auch auf gesellschaftliche und politische Probleme aufmerksam. In dem Lied „Bringst du mir was mit, wenn du containern gehst?“ sang Wendel über Menschen, die sich ihre Lebensmittel aus dem Müll der Supermärkte fischen müssen. „Es ist uns wichtig, das Thema anzusprechen. Containern wird in Deutschland als Verbrechen angesehen, dabei wird täglich so viel Nahrung weggeworfen, die man eigentlich noch essen könnte“, sagte Wendel und sang: „Los Leute: Brecht aus, brecht die Frischesiegel.“ Abschluss des Abends waren Wendels Improvisation über Begriffe, die sie sich aus dem Publikum zuwerfen ließ und gekonnt in einen Song packte.

Das nächste Konzert in der Reihe 12xK: Das Ensemble goraSon spielt Klezmer und Balkanmusik am Dienstag, 12. November, ab 19 Uhr in der St.-Barbara-Kirche, Harenberger Meile, 30926 Seelze.

Lesen Sie auch:

Gebärdendolmetscherin tritt mit Gesangstrio auf

Von Luca Wiggers