Seelze

„Wir wollten einfach was machen“, sagt Hans Heinrich Hilgert, Vorsitzender beim Verein Historische Maschinen Seelze. Und so haben die Vereinsmitglieder am vierten Advent 14 Trecker-Oldies weihnachtlich geschmückt und sind in einem langen Korso von Seelze-Süd über Döteberg und Almhorst bis in die Kernstadt gefahren. Mit seiner Trompete hat Felix Rahle von einem der Anhänger aus zudem für weihnachtliche Musik gesorgt.

Aktion bereitet Menschen Freude

„Wegen Corona durften wir im Vorfeld keine Werbung machen, damit nicht so viele Menschen an den Straßen stehen“, erklärt Hilgert. Aber der Flurfunk hat trotzdem funktioniert. „Die Leute haben uns von den Straßen aus zugerufen- und gewunken“, sagt Hilgert. Eine tolle Aktion sei es gewesen, die den Menschen in dieser schwierigen Zeit eine Freude bereitet und dafür gesorgt habe, dass der Verein wieder einmal ins Gedächtnis der Seelzer zurück gerufen wird. „Wir haben ja das ganze Jahr über nichts machen und uns zeigen können“, sagt Hilgert. Mit einem Besuch in der Schmalzkuchenbäckerei von Katja Stieg habe der vierte Adventssonntag einen würdigen Abschluss gefunden.

Von Sandra Remmer