Seelze/Letter

Durch einen anonymen Hinweis, dass sich in einer Wohnung an der Mozartstraße rund 15 Personen aufhalten sollen, ist die Polizei am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf eine Trauerfeier aufmerksam geworden. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, zeigte sich die Wohnungsinhaberin, die die Feier organisiert hatte, uneinsichtig. Deshalb leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren gegen die Frau ein.

Ebenfalls am Mittwoch hatten Polizisten gegen 11.40 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Kastanienplatz in Letter einen 60-jährigen Seelzer bemerkt, der keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Auf Ansprache habe sich der Mann völlig uneinsichtig gezeigt und sich geweigert, eine Maske aufzusetzen. Die Polizisten leiteten deshalb nicht nur ein Bußgeldverfahren gegen den 60-Jährigen ein, sondern verwiesen ihn auch des Platzes.

Von Thomas Tschörner