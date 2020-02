Seelze

Ein Unbekannter hat am Sonnabend einen geparkten Transporter beschädigt, der an der Straße Kurze Wanne geparkt war. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall in der Zeit von 13.30 bis 13.40 Uhr. Der Verursacher fuhr ebenfalls einen Transporter, vermutlich einen VW Typ 5 mit Berliner Kennzeichen. Am Außenspiegel des geparkten Autos entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05137) 827115 zu melden.

Von Heike Baake