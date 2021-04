Gümmer

Als Tino Wiggers Anfang März Post von der Stadt Seelze bekommt, ist er erstaunt. Wie alle anderen Anwohner des Fasanenweges soll er für die neue Straßenbeleuchtung, die zwischen den Jahren 2013 und 2015 ausgetauscht wurde, zahlen. 96,09 Euro werden für die „Erhebung von Beiträgen zu städtebaulichen Maßnahmen“ fällig. Das sieht der Gümmeraner nicht ein: „Gegen die Erhebung habe ich fristgerecht Einspruch erhoben.“

1843 Leuchtköpfe von Straßenlaternen hat die Stadt Seelze zwischen 2013 und 2015 im Stadtgebiet ausgetauscht. Mit der Umrüstung auf die LED-Beleuchtung soll Energie gespart werden und weniger Kohlenstoffdioxid ausgestoßen werden. Betroffene Straßen in Gümmer sind die Straße Adlerhorst, Friesenstraße, Habichtshorst, Hainbuchweg, Niedersachsenstraße, Rebhuhnswinkel, der Stichweg der Sachsenstraße, die Sachsenstraße, Sperberweg, Thüringer Straße, Wachtelgang, Westfalenstraße und der südliche Teil des Fasanenwegs, in dem Wiggers wohnt.

Rat beschließt Teilung der Kosten

Weil die Straßenbeleuchtung damit verbessert wurde, ist die Investition laut der Straßenausbaubeitragssatzung beitragsfähig, das heißt, Anlieger müssen dafür bezahlen. Im Oktober 2020 hat der Rat der Stadt Seelze mit 29 Ja- und einer Nein-Stimme beschlossen, dass die Kosten nach Paragraf 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes zwischen Anliegern und der Stadt aufgeteilt werden – auf die Anlieger entfallen 75 Prozent, die Stadt zahlt 25 Prozent.

Die Umrüstung der Beleuchtung im Fasanenweg hat Angaben der Stadtverwaltung zufolge 3091,20 Euro gekostet. Der Anteil der Anlieger (2318,40 Euro) wurde auf 25 Grundstücke verteilt. „Ich kann nicht verstehen, dass der Rat der Stadt erst 2020 beschließt, sich die Kosten von den Anwohnern erstatten zu lassen“, sagt Wiggers. Darüber sei er sehr irritiert, denn schließlich lägen die Maßnahmen mittlerweile mehrere Jahre zurück.

Die Straße Fasanenweg hat zwischen 2013 und 2015 eine neue Straßenbeleuchtung erhalten. Quelle: Heike Baake

Für ihn stelle sich dadurch die Frage, ob die straßenbaulichen Maßnahmen durchgeführt wurden, ohne dass die Stadt Seelze sich dafür finanziell abgesichert hat. Deshalb hat der Gümmeraner Einspruch gegen die Zahlung eingelegt. Auch seine Nachbarn wollen nicht zahlen. „Bis heute habe ich aber noch keine Reaktion bekommen“, sagt er.

„Solche Zeitverzögerungen sind normal und auch rechtlich zulässig“, erklärt Norbert Saul, Pressesprecher der Stadt Seelze. Der Ratsbeschluss sei von 2020 und ab diesem Zeitpunkt würde überhaupt erst eine Verjährung beginnen.

Sparen auf Kosten der Anwohner

Was Wiggers zudem ärgert, ist, dass die Stadt Seelze eigenen Angaben zufolge durch die Umrüstung auf LED 120.000 Euro jährlich an Energiekosten einsparen kann, der Bürger aber zur Kasse gebeten wird. Er würde es begrüßen, wenn diese Ersparnis auf alle Anwohner umgelegt und im Gegenzug die Anliegergebühren gesenkt würden, sagt er. „Aber so sieht es aus, als ob die Stadt mit ihren Anwohnern Geld verdienen möchte.“

Von Heike Baake und Linda Tonn