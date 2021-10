Harenberg

Zum Thema Reformation und Islam lädt die Barbaragemeinde in Harenberg zum Reformationstag für Sonntag, 31. Oktober, 19 Uhr, in die St. Barbarakirche ein. In den Diskurs an diesem Abend treten dann mit den beiden Theologen Hamideh Mohagheghi und Wolfgang Reinbold – zwei Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Glaubens.

Worte, Gespräch und Musik

Mohagheghi, in Teheran geboren, ist eine aus dem Iran stammende Juristin, islamische Theologin und Religionswissenschaftlerin. Außerdem ist sie Mitbegründerin des islamischen Frauennetzwerkes Huda, Sprecherin des Rates der Religionen in Hannover und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften für die islamische Theologie an der Universität Paderborn.

Wolfgang Reinbold, geboren in Kassel, ist Beauftragter für Kirche und Islam der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Professor für Neues Testament an der Universität Göttingen, Gründungsmitglied des Rates der Religionen Hannovers sowie Kurator der Buhmann-Stiftung für interreligiöse Verständigung. Außerdem war er bis 2009 als Pastor in der Marktkirche tätig.

Kirchenvorstand bittet um Spenden

Musikalisch begleitet wird dieser besondere Abend von Hesam Asadi, der seine musikalischen Wurzeln im kurdischen Teil der Türkei hat. Er zaubert auf seiner Kamantsche eine ungewöhnliche, musikalische und dem Abend entsprechende Stimmung.

Der Eintritt an diesem Abend ist frei, Spenden sind erwünscht.

Von Sandra Remmer