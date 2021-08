Seelze

Leider nur wenige der rund 60 angemeldeten Teilnehmer des Julius-Clubs Seelze haben am Mittwochnachmittag den Worten von Kinder- und Jugendbuchautorin Nikola Huppertz gelauscht. Sie las ihnen aus ihrem neuen Jugendbuch „Schön wie die Acht“ vor. Das eignet sich für Jugendliche ab zwölf Jahren. Huppertz kommt aus Hannover und ist mit ihrer Wortwahl und ihren Themen sehr nah dran an der Lebenswelt der Jugendlichen.

Halbschwester sorgt für Chaos in der Familie

In dem Buch geht es um das Mathegenie Malte, der sich als einziger seiner Schule für die Landesrunde der Mathe-Olympiade qualifiziert hat. Dafür trainiert er fleißig. Doch bei ihm zu Hause bricht das Chaos aus, als seine 16-jährige Halbschwester Josefine für vier Wochen bei seiner Familie einzieht. Sie ist genau das Gegenteil von Malte – schwänzt die Schule, ärgert ihn und eckt überall an. Sie bringt Unfrieden in die Familie.

Konkurrentin Lale verwirrt das Mathegenie

Zudem taucht auch noch Lale in seiner Mathe-AG auf. Sie ist nicht nur eine ernsthafte Konkurrentin für Malte, sondern auch „schön wie die Acht“ und bringt Malte ziemlich durcheinander. Der durch Josefine verursachte Zwist in Maltes Familie und seine Gefühle für Lale wirken sich negativ auf die Konzentration des Mathegenies aus. Als er die Olympiade schon schmeißen will, rückt ihm ausgerechnet Josefine den Kopf zurecht. Die birgt allerdings auch so manche Überraschung.

Bürgerstiftung Seelze unterstützt Lesung

Die Lesung für den Julius-Club ist von der Bürgerstiftung Seelze unterstützt worden. „Wir freuen uns über jeden, den wir mit dem Julius-Club zum Lesen bringen und der auch dabeibleibt“, sagte Evelyn Werner, Vorsitzende der Bürgerstiftung. Nächste Veranstaltung im Julius-Club ist am Mittwoch, 18. August, um 10 Uhr das Herstellen von „Seed Bombs“. Die Saat-Bomben können die Teilnehmer in die Natur werfen. Dort entstehen dann blühende Mini-Blumenwiesen.

