Seelze

Er steht für Romantik und Leidenschaft, Dramatik und Erotik: der Tango. Und steht beim nächsten Konzert des Musikfestivals Seelze (MuSe) im Mittelpunkt. Am Sonntag, 27. Juni, um 17 Uhr gastiert das niedersächsische Tango-Quintett Faux Pas in St. Martin in Seelze. „In der Hoffnung, dass es bald wieder möglich sein wird, Konzerte in Innenräumen live zu veranstalten, präsentiert die Muse ihre Festivalkonzerte als Streaming auf der Seite www.musefestival.de“, teilt Mitorganisator Christoph Slaby mit.

Musiker widmen sich den Jahreszeiten

Aus Anlass des 100. Geburtstags von Astor Piazolla stehen Neubearbeitungen aus den Tango-Jahreszeiten-Zyklen von Astor Piazolla und Martín Palmeri im Mittelpunkt des Programms. Außerdem sind zeitgenössische Kompositionen des argentinischen Bassisten Juan Pablo Navarro und des französischen Jazz-Akkordeonisten Richard Galliano zu hören. „Im Austausch mit diesen Tango-Komponisten sind neue Arrangements und Textversionen entstanden, die die Vielsprachigkeit des Tangos erlebbar machen“, erklärt Slaby. Im Tango begegnen sich Menschen verschiedener Kulturen mit ihren Sehnsüchten und Empfindungen.

Programm im Stream dauert eine Stunde

„Für einen Tango vergesse ich 100 Jahre Einsamkeit“, sagt der französische Chansonnier Maxime Le Forestier. Daher heißt das 60-minütige Programm von Faux Pas auch „Cent Ans Tango“ – also 100 Jahre Tango. Es bietet Musik, Anekdoten, Geschichte, Hintergründe und Poesie. Zum Quintett gehören Katharina Pfänder (Violine), Maren Kallenberg (Piano), Simon Klingner (Kontrabass), Michael Fanger (Gesang) und Marlène Clément (Bandoneon).

Natureindrücke drücken sich in Gefühlen aus

Piazolla komponierte seinen Jahreszeiten-Zyklus von 1965 bis 1970 für instrumentales Tango-Quintett, Palmeri in den Jahren 2004 und 2012 für Solo-Bandoneon mit Orchester. Palmeri bezieht sich in seinen „Jahreszeiten“ auf Piazolla, das soll in der Konzertdramaturgie hörbar sein. Die Jahreszeiten zu vertonen, ist ein altes Sujet. Die Besonderheit in den Tango-Bearbeitungen von Piazolla und Palmeri ist, dass sich die Natureindrücke in einer differenzierten Palette an Gefühlen ausdrücken: temperamentvoll, stolz, hymnisch, aufbrausend, introvertiert, ängstlich und träumerisch.

Piazolla prägt Entwicklung des Tangos

Wie kein anderer prägte Astor Piazolla die Entwicklung des Tangos von seinem Ursprung als subkulturelle Tanzmusik in den Hafen-Kneipen von Buenos Aires bis zum Tango Nuevo. Dieser gehört inzwischen zum festen Repertoire internationaler Konzertsäle aller Musikrichtungen. Tango entwickelt sich stetig weiter. Die Musiker von Faux Pas zeichnen die diversen Facetten in den Werken des Komponisten und denen seiner Nachfolger nach und ergänzen sie um eigene zeitgenössische Perspektiven.

Von Anke Lütjens