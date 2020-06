Seelze

Die Obentrautstadt ist mit zwei Wohnhäusern beim bundesweiten Tag der Architektur am Sonntag, 28. Juni, vertreten. Bei der 25. Auflage der beliebten Architekturschau können die beiden Gebäude am Kapellenbrink 2a in Velber und an den Böhmschen Wiesen 55 in Harenberg allerdings nicht besichtigt werden. Die Corona-Pandemie macht Besuchswilligen einen Strich durch die Rechnung. Allerdings können Interessierte zu einem digitalen Rundgang aufbrechen.

In Harenberg ist ein markantes Gebäude entstanden. Quelle: Thomas Tschörner

Haus S in Harenberg

Architekt Fadil Berse vom Büro Kontext Architekten GmbH zeichnet für das „Haus S“ an den Böhmschen Wiesen verantwortlich. Das Gebäude mit der markanten Silhouette sieht er als eine Reaktion auf verschiedene Faktoren. So seien Gefälle und Zuschnitt des Grundstücks ebenso in den Entwurf eingeflossen wie restriktive Vorgaben des Bebauungsplanes, etwa mit der Forderung nach geneigten Dächern. Eine Herausforderung sei es gewesen, die Durchfahrt zu den Nachbargrundstücken zu gewährleisten, sagte Berse. Dazu sei der Wunsch des Bauherren nach einer großen Doppelgarage mit Hebebühne gekommen. Dieses Volumen habe erst einmal untergebracht werden müssen. Ein kleiner Innenhof ermögliche die visuelle Kommunikation der Bewohner. Durch die Höhe sei trotz der relativ kleinen Grundstücksgröße eine großzügige Raumwirkung erzielt worden. Das Haus sei bereits vor drei Jahren geplant worden, durch den Bauboom habe es aber Verzögerungen bei der Umsetzung gegeben.

Das Wohnhaus mit Scheune ist als Neubau im alten Ortskern von Velber entstanden. Quelle: Thomas Tschörner

Wohnhaus mit Scheune in Velber

In Velber ist das sogenannte Wohnhaus mit Scheune im alten Ortskern errichtet worden. In unmittelbarer Nähe befinden sich neben einem historischen Vierständer-Fachwerkhaus auch die Kapelle und der Kul-Turm, ein jetzt als örtliches Kulturzentrum genutztes ehemaliges Feuerwehrhaus. Die Architekten Petra Zymara, Philipp Loitzenbauer und Jens Giesecke haben auf dem Grundstück, das Teil eines denkmalgeschützten Ensembles ist, versucht, trotz der Größe des Neubaus sensibel zu agieren. Eine historische Steinmauer ist aus alten Steinen neu aufgebaut worden. Das Wohnhaus ist ebenfalls aus altem Backstein, der aus Abbruchgebäuden gewissermaßen recycelt wurde. Dazu kommt eine hölzerne „Scheune“, bei der es sich um ein Nebengebäude mit Garagen, Abstell- und Reserveflächen handelt. Beide Baukörper sind mittels einer Durchgangsfuge erschlossen. Und die Architekten haben auch berücksichtigt, dass das derzeit von einer Familie bewohnte Haus vielleicht später einmal anders genutzt werden soll. Deshalb ist die Möglichkeit einer Teilung in ein Zweifamilienhaus planerisch bereits mitgedacht worden.

Digital kann mehr besichtigt werden

Insgesamt hat die Architektenkammer Niedersachsen 123 Objekte in 63 Orten für den diesjährigen Tag der Architektur ausgewählt, der stets für den letzten Sonntag im Juni vorbereitet wird. Während in vergangenen Jahren die meisten Gebäude zumindest in Teilbereichen besichtigt werden konnten, ist dies wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich. Interessierte können sich aber auf der Homepage aknds.de die Häuser anschauen. Neben einer Beschreibung und einem Foto gibt es zum Teil auch Videoclips, unter anderem zu dem Wohnhaus in Velber. „Dass die Häuser nicht besichtigt werden können, ist natürlich schade“, sagt Meike Alonso, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Niedersachsen. Andererseits können Interessierte mit den virtuellen Rundgängen auch mehr Gebäude besuchen, als sie sonst an dem Tag schaffen würden. Auf der Homepage kann auch eine Broschüre heruntergeladen oder in gedruckter Form bestellt werden.

Von Thomas Tschörner