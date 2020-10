Gümmer

An der Luther Straße in Gümmer ist in der Nacht zu Freitag ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, öffneten die Täter den Automaten gewaltsam und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Der Gesamtschaden wird von den Ermittlern auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Heike Baake