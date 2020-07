Lohnde

Der TV Lohnde von 1920 mit rund 630 Mitgliedern feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Wegen der Corona-Pandemie muss die ursprünglich geplante Jubiläumsfeier auf das nächste Jahr verschoben werden. Um den besonderen Geburtstag jedoch nicht ganz aus den Augen zu verlieren, gibt es von Montag bis Sonnabend, 6. bis 11. Juli, eine Sportwoche für die Mitglieder.

Außerdem präsentiert der TV Lohnde seine Geschichte in der Sportwoche jeweils ab 16 Uhr im Vereinsheim mit einer Fotoausstellung, die von Gerhard Sommer erarbeitet worden ist. Sommer hat zudem einen Film über das aktuelle Sportangebot des Vereins produziert, der am Sonntag, 12. Juli, um 15 und 17 Uhr in der Turnhalle des Bürgerhauses gezeigt wird.

Die Vorsitzende Ruth Wojatzke vor dem Vereinsheim des TV Lohnde, in dem die Fotos gezeigt werden. Quelle: Thomas Tschörner

Landwirt präsentiert besonderen Grünstreifen

Ein besonderes Geschenk hat sich Wilhelm Mensching zum 100. Geburtstag des Turnverein Lohnde ausgedacht. „Ursprünglich wollte er den Geburtstagsgruß auf der Wiese zwischen dem Friedhof und der Eisenbahn mit verschiedenen Blumen säen“, berichtet Ruth Wojatzke, Vorsitzende des TV Lohnde. So hätten sich viele Lohnder den Gruß ansehen können. Aber leider stand ihm dieses Grundstück plötzlich nicht mehr zur Verfügung. So hat er nun in der Feldmark hinter der B 441 sein Vorhaben verwirklicht.

Mensching kümmerte sich seit April um die Aussaat, hegte und pflegte die Pflanzen. Insbesondere von oben ist der gepflanzte Schriftzug „TVL 100 Jahre“ gut zu sehen. Für ein Foto mit Mitgliedern des Vereins hatte Mensching außerdem aus Resten weißer und grüner Kunststoffsäcke Buchstaben ausgeschnitten und daraus den Satz „Zum Geburtstag alles Gute“ gebildet. „Eine tolle Idee, für die sich der Turnverein bei Familie Mensching herzlich bedanken möchte“, sagt die Vorsitzende.

Schauturnen 1957 mit Gisela Lodder (vorn von links), Elisabeth Pardey und Eva Starke, im Hintergrund Brunhild Kindler (links) und Renate Funke. Quelle: privat

Gerhard Sommer hat Bilder gesammelt

Der alte Sportplatz am Mittellandkanal im Jahr 1948. Dort befindet sich heute das Wasser- und Schifffahrtsamt. Quelle: privat

Das 100-jährige Jubiläum des Vereins dokumentiert Gerhard Sommer mit einer umfangreichen Bildersammlung vom Vereinsleben und hat einen Film über das aktuelle Vereinsgebot erstellt. Aufnahmen aus den Anfängen des Vereins, der lange Jahre den Saal der Gaststätte Ilse für seine sportlichen Aktivitäten nutzte und seit 1926 als weitere Sportart Schwimmen im Mittellandkanal anbot, sind ebenso dabei wie Bilder des regelmäßigen Schauturnens und der Übernahme neuer Sportstätten. Die Vereinsgeschichte ist damit gleichzeitig ein Stück Dorfgeschichte.

Film präsentiert die Angebote des TV Lohnde

Gerhard Sommer hat aber nicht nur die Geschichte des Vereins für die Fotoausstellung aufgearbeitet, sondern stellt auch die aktuellen Angebote in einem Film vor. Wegen der derzeit gültigen Abstandsregeln kann den Film jeweils nur eine begrenzte Zahl von Zuschauern in der Turnhalle des Bürgerhauses an der Theodor-Heuss-Straße 10a gleichzeitig sehen. Deshalb sind für die beiden Termine um 15 und 17 Uhr am Sonntag, 12. Juli, Anmeldungen erforderlich, die Sommer unter Telefon (05137) 4685 oder (01590) 1493638 entgegennimmt. Ein Anmeldung per E-Mail an sommergub@aol.com ist ebenfalls möglich. Sowohl bei der Fotoaustellung als auch der Filmvorführung müssen die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden, betont Ruth Wojatzke.

