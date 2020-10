Letter

„Grüner Stahl“ ist ab sofort auch in der Seelzer Niederlassung von Sülzle Stahlpartner erhältlich. Wie die Firma mitteilt, ist Sülze als erster Bewehrungsstahlhändler in Deutschland seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen. „Ein Meilenstein in der Branche, denn nachhaltige Baumaterialien sind gefragter denn je“, sagte ein Sprecher. Bauherren könnten sich ab sofort für Stahl mit neutraler Ökobilanz entscheiden.

Projekte helfen der Umwelt

Sülzle habe die Selbstverpflichtung zum nachhaltigen Wirtschaften ernst genommen und seinen CO2-Fußabdruck unter die Lupe genommen, heißt es. Klimarelevante Emissionen seien dabei verringert worden. Wo eine weitere Reduzierung nicht mehr möglich sei, habe das Unternehmen für eine Kompensation gesorgt – unter anderem mit Projekten zur Waldaufforstung in Uruguay, mit Wasserkraft-Konzepten in Indien und Uganda sowie Trinkwasser-Projekten in Simbabwe. Für nachhaltiges Bauen sei CO2-neutraler Stahl ein wichtiger Bestandteil –auch weil Stahl generell immer wieder recycelt werden könne, betonen Heinrich und Andreas Sülzle, geschäftsführende Gesellschafter der Sülzle-Gruppe.

Die Sülzle-Gruppe ist nach eigenen Angaben ein internationales Unternehmen, das in vierter Generation familiengeführt ist und über 140 Jahre Erfahrung und Tradition verfügt. Insgesamt arbeiten rund 1000 Mitarbeiter an 23 Standorten in Deutschland und zwei Standorten in Frankreich für die Unternehmensgruppe.

Von Thomas Tschörner