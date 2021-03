Seelze

Ein unbekannter Fahrer hat am Mittwoch zwischen 16.15 und 17.45 Uhr einen am Schwertlilienweg in Seelze-Süd geparkten schwarzen Audi im Frontbereich beschädigt, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (0 51 37) 82 70 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner