Seelze-Süd

Wer am Kirchbuschweg in Seelze-Süd die Straße überqueren will, kann seit dieser Woche eine neue Fußgängerampel nutzen. Am vergangenen Montag wurde die Lichtsignalanlage installiert, und die Arbeiter erledigten letzte Markierungsarbeiten. In knapp zwei Wochen soll laut Stadt zur Straße Martenkamp hin noch ein Schutzgeländer angebracht werden.

Lesen Sie auch: Seelze-Süd: Bürger können bei Entwürfen für vierten Bauabschnitt mitreden

Anzeige

Nun sind in Seelze-Süd auch die beiden südlichsten Bauabschnitte beiderseits des Kirchbuschwegs (K 252) mit Lichtsignalanlagen ausgestattet. Die neue Ampel soll den Schulweg zur Haltestelle Martenkamp und zum geplanten Standort einer Grundschule in Seelze-Süd sichern. Auch das Naherholungsgebiet Lohnder Holz soll so für Fußgänger besser erreichbar sein. Die Stadt Seelze hat die Ampel aufbauen lassen, sie wird von der Region Hannover unterhalten.

Von Linda Tonn